Durante la edición de ‘D’ Mañana’, la conductora Karla Tarazona no suelta al ‘Gato’ Cuba luego de confirmarse el embarazo de su pareja Ale Venturo.

Para Karla Tarazona, el futbolista aún atraviesa un complicado momento, ya que se encuentra separado de su hija, por lo que no comprende cómo está pensando en formar una nueva familia con la empresaria.

“Al transcurrir los meses, como se mira la situación tan complicada que tiene Rodrigo, que hasta el día de hoy no puede ver a su hija, entonces cómo es que estás pensando en crear otra familia, si ni siquiera compones (tú) vida anterior, ni siquiera estoy bien emocionalmente, ni siquiera puedes ver a tu hija”, señaló.

Karla Tarazona insiste que el Gato Cuba apresuró las cosas con Ale Venturo

La conductora de TV recordó que Rodrigo Cuba se divorció de Melissa Paredes a fines del año pasado debido a un ampay de la modelo con su entonces bailarían.

Karla Tarazona ‘jalas las orejas’ al Gato: “Cómo creas una familia, si ni si quiera puedes ver a tu hija”

“Bueno definitivamente el venido de una relación donde por parte de él (por lo menos) lo que se veía no había terminado el amor. Entonces, no me vas a decir qué al terminar mi relación, al siguiente mes me voy a poder enamorar de otra persona, y encima tener otra familia”, dijo.

