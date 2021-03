LE DA ÚLTIMATUM. Karla Tarazona se siente mortificada por las incontables veces que Leonard León ha dejado de pagar la pensión de los hijos que tuvo con la locutora radial. La locutora radial demandó al cantante por la suma de 30.000 soles. En el programa “Un Día en el Mall”, la conductora Valeria Flórez y el animador Antonio Tafur dieron detalles sobre el proceso judicial.

Antonio Tafur indicó que Karla Tarazona exige este monto debido a que Leonard León lleva un año sin cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos. “Obviamente ella está en todo su derecho de reclamar la manutención de sus hijos. Hay un montón como él que se hacen de la vista gorda para no mantener a los menores”.

Al respecto, Valeria Flórez recordó que Leonard León fue denunciado por agredir a sus anteriores parejas. “Tiene muchísimas denuncias por agresión a su hermana, a mujeres, pero ya nos da un perfil de con quién estamos tratando”.

La conductora dio a entender que Leonard León se estaría comportando de manera irresponsable porque Karla Tarazona está casada con el empresario Rafael Fernández. “Se aprovechan de eso, ven que su pareja y los niños ya tienen un buen nivel se lavan las manos, pero no es así porque los hijos son de los dos”, precisó Valeria Flórez.

Karla Tarazona pide 30.000 soles por manutención de sus hijos a Leonard León-TROME





LO DEJA EN MANOS DE LA JUSTICIA

En entrevista con una periodista de este diario, Karla Tarazona señaló que Leonard León no se comunica con ella desde hace un año. “Del señor no sabemos nada. Desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños, pero dejemos que la justicia de encargue de estos seres que ni humanos se les puede llamar, porque si no le tienen consideración ni a sus propios hijos, imagínate... ¡de qué clase de engendros estamos hablando!, seres sin sentimientos y sin nada de nada”.

Tras ser consultada por el respaldo que le brinda Olenka Cuba a Leonard León, Karla Tarazona decidió anotar un golpe bajo y rememorar la vinculación sentimental de la joven con el sentenciado por narcotráfico, Gerald Oropeza.

“A mí dime loca, farandulera, pero creo que yo jamás he estado metida con narcotraficantes, ni en juicios (...) De los juicios que he tenido salí limpia”, le contesta Karla Tarazona a una reportera de Amor y Fuego.

En 2015, Olenka Cuba mantuvo amistad con Gerald Oropeza, la joven que se desempeñaba como modelo en ese tiempo, se encontraba a bordo del auto donde el delincuente fue ultimado. “Si bien sentí las balas me agaché y me cubrí y mas no he visto y no sentí la explosión” , dijo en aquella ocasión en América Televisión. La pareja de Leonard León fue investigada dos meses por la Policía Nacional del Perú.

Olenka Cuba afirma que no se siente sorprendida con las declaraciones de Karla Tarazona. “¿Qué hace la señora por la vida? Hablar mal de la gente. Siempre toda la vida”, agrega la madre de la hija de Leonard León.

VIDEOS RELACIONADOS

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Karla Tarazona vs. Olenka Cuba: La conductora le recuerda que salió con un ‘narco’ y la joven ‘le da su vuelto’

Karla Tarazona a Leonard León tras asegurar que seguirá con demanda de difamación en su contra: “En vez de dar pena, hay que trabajar”

Isabel Acevedo hace mea culpa y le pide perdón a su mamá: “Muchas veces ha llorado por mi culpa”

Karla Tarazona tilda de ‘engendro’ a Leonard León: “No cumple con la pensión desde hace un año, no sabemos nada de él”