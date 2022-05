La conductora de ‘D’ mañana’, Karla Tarazona, cumplió ayer 39 años y aseguró que su mejor regalo es la familia constituida al lado de Rafael Fernández, el ‘Rey de los huevos’. Además, resaltó que lleva una vida más saludable.

“Estoy agradecida porque tengo salud y una familia unida, es el mejor regalo que tengo. A mis 39 años tengo tranquilidad emociona”, precisó Tarazona.

A tus 39 años, te mantienes bien físicamente...

Una tiene que entrenar porque a determinada edad el cuerpo ya no funciona igual. Como sano, me cuido mucho. A mis 39 bien puestos me siento rica y apretadita.

¿Qué sorpresa te dio Rafael?

Yo no esperaba regalo porque con la camioneta que me dio (una Land Rover modelo Discovery) era suficiente, pero finalmente me sorprendió y me obsequió una cartera Louis Vuitton, así que hay que dejarse engreír, ja, ja, ja.

