Karla Tarazona criticó al ‘Bombón’ Silvia Cornejo al ver que se ha reconciliado con Jean Paul Gabuteau, padre de su hijo, pues fueron vistos muy cariñosos en el concierto que ofreció Maluma en Lima y dijo que ninguna mujer debe aguantar las infidelidades por unos centavos.

“ Prefiero vivir en una choza que aguantar algo así (infidelidades) ”, dijo la conductora de ‘D’mañana’ cuando su compañero ‘Metiche’ dejó entrever que el ‘Bombón’ habría perdonado en más de una ocasión al padre de su hijo, porque hay de por medio una mansión de cuatro millones de soles que están construyendo y la reconciliación habría llegado con nueva camioneta.

En otro momento, también se refirió a Sofía Franco, que al igual que Silvia, sigue siendo incondicional de su pareja.

“Corazones de melón, ojalá que en algún momento de su vida llegue alguien que las valore y las quiera por lo que son. No tienen que aguantarle nada a nadie por unos centavos ”, señaló la Tarazona, agregando que por experiencia propia sabe que ‘nunca se vuelve con el ex’.

De otro lado, Karla mencionó a su personal trainner, Marcello Thompson, quien dijo que ella es una gran mujer y no le cierra las puertas al amor.

“Marcelo es una buena persona, es un chico de 29 años. No estoy buscando colágeno en estos momentos. Estoy concentrada en mis hijos y el trabajo , así que cabeza para una tercera persona no tengo. Lo que menos pienso es buscar alguien que me consuele. Desesperada no estoy y conmigo no va eso de que un clavo, saca otro clavo”, manifestó la conductora.

“Marcelo es mi amigo hace mucho tiempo, es buena persona y también un chico guapo, pero no está en mis planes”, agregó.

Silvia Cornejo es captada romántica junto a Jean Paul Gabuteau

Pese a que han vivido en conflicto por ampays y denuncia por maltrato psicológico, la exconductora Silvia Cornejo decidió darle otra oportunidad a su esposo Jean Paul Gabuteau. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los captó en el concierto de Maluma, pero el empresario troleó al periodista.

“Después de tiempo juntos, mucho se decía que estaban separados, pero sin embargo los vemos juntos. ¿Qué tal disfrutando del concierto de Maluma? ¿Algo romántico? ¿Cómo les va? ”, dijo el reportero del magazine de Peluchín y Gigi Mitre.

Ante la consulta, Jean Paul atina a voltear para mirar a Silvia y reírse para que segundos después se dirija a las cámaras.

“ ¿Cómo nos va? Hay un malestar de salud ahorita, así que estamos medios picados “, puntualizó.

Por su parte, el conductor Rodrigo González arremetió contra Silvia Cornejo por perdonar una vez más a Jean Paul Gabuteau, pese a que “le ha sido infiel en su propia casa”.

“ La que tiene que sentirse avergonzada es ella porque lo permite... le ha reventado los espejos del auto, le ha hecho escándalo en un restaurante, le ha agarrado a carterazos, le ha puesto los cuernos en su propia casa... no va a permitir que un millonario se le escape”, acotó.

