Karla Tarazana se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en el norte de nuestro país junto a sus hijos y su esposo, el empresario Rafael Fernández. En sus redes sociales publicó fotos y videos de los momentos que están compartiendo en familia.

Asimismo, la figura de televisión sorprendió a su pareja tras dedicarle públicamente un tierno mensaje.

“Porque a tu lado todo es perfecto, porque ya no imagino una vida sin ti. Sí, sí, ya sé, nada ni nadie es perfecto, pero es bonito tener una persona capaz de aceptar sus errores y mejorarlos”, se lee en las primeras líneas de la tierna dedicatoria a Rafael, que fue acompañada con una foto donde ambos aparecen dentro de una piscina.

En otro parte de su texto, Tarazona se mostró agradecida por tener a su lado a una persona que no solo la ama a ella, sino también a sus hijos.

“Capaz de amar a la gallina y sus pollitos, de acompañarme sobre todo en esos momentos más complicados y que aplauda y sea feliz”, acotó.

Rafael Fernández no se quedó atrás y también dedicó unas tiernas palabras a su esposa, en donde confesó que gracias a ella volvió a creer en el amor.

“A muchos les da miedo poder entregar su corazón, yo me consideraba una de esas personas, pero tú me demostraste de lo que eres capaz de hacer por amor, haciendo de mí un mejor hombre y un creyente del amor. Gracias a ti, hoy me siento completo. Te amo”, escribió en sus Stories de Instagram.

