Karla Tarazona tiene muchos asuntos que resolver tras su separación con Rafael Fernández. La conductora de televisión se comunicó con su expareja Christian Domínguez para que tenga mayor acercamiento con el pequeño hijo que tienen en común. Esto debido a que tiene “problemas” por atender.

Durante la emisión del programa ‘América Hoy’, el cumbiambero reveló que Karla Tarazona lo llamó por teléfono para contarle lo que había pasado con Rafael y decirle que la apoye con su hijo menor, puesto que tiene temas que enfrentar con el ‘Huevero’.

“Me llama Maricarmen (nana), me pasa con Karla y me comentó lo que había pasado. El motivo de su llamada era decirme “Valentino te necesita más que nunca, tengo unos problemas que tengo que solucionar, así que necesito que estés con él más tiempo” . Yo le digo ‘Yo llego el domingo, viajo a Cusco el lunes, me lo llevo a Valentino, que esté conmigo el domingo’. Ese fue el motivo, para que le dé todo el respaldo a mi hijo”, dijo Domínguez.

El cantante también refirió que le pidió a la conductora de ‘D’ Mañana’ que el ‘Rey de los Huevos’ deje de mencionarlo en las entrevistas que da. Según señaló, él no tiene nada que ver con su separación.

“Le dije ‘Yo quiero que aclares esto de una vez porque no tengo vela en el entierro, nunca lo he tenido, no he dado problemas en tu matrimonio, no quiero que tú des problemas en los míos , así que lo solucionas, no estoy solo, tengo familia’”, agregó.

Domínguez revela que llamó a Karla Tarazona

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ARREMETE CONTRA ‘HUEVERO’

Christian Domínguez también le contestó fuertemente a Rafael Fernández por decir que su hijo y los otros dos hijos de Karla Tarazona no tienen papá, por lo que los ayudará económicamente. El cumbiambero arremetió contra el aún esposo de la conductora y le dejó en claro que su hijo no lo necesita.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero ”, señaló.