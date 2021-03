La conductora Karla Tarazona señaló que Leonard León ya lleva un año sin cumplir con la pensión de alimentos de sus dos hijos, sin embargo, declaró que continuará trabajando para darle la mejor calidad de vida a sus pequeños, pues no ‘piensa conformarse con limosnas ni tampoco estirar la mano’.

Asimismo, dijo estar en contra de los ‘privaditos’ que hacen los diferentes músicos, tal como Leonard León, quien fue captado por las cámaras de ‘Magaly Teve, la firme’ dando con show en el Norte del país. Además, prefirió ignorar los recientes comentarios que dio Olenka Cuba al programa ‘Amor y fuego’, donde señaló que la animadora ‘solo se dedica a hablar mal de la gente en televisión’.

Karla, el programa ‘Magaly Teve, la firme’ captó a Leonard León dando un ‘privadito’ en el Norte… ¿Ya está aportando con la pensión?

Discrepo mucho con la gente que hace ‘privaditos’ sabiendo que está prohibido (por la pandemia), pero es tema de cada uno, cada quien sabe cómo gana su dinero y con el Sr. seguimos en juicio. Mis hijos viven de lo que yo trabajo, yo no me conformo con 300 soles, la vida de mis pequeños vale mucho y para eso me saco la mugre trabajando. No estiro la mano ni soy arrimada de nadie. Yo no vivo de limosnas, sino de mi trabajo.

Entonces, ¿No está cumpliendo?

Del Sr. no sabemos nada. Desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños, pero dejemos que la justicia de encargue de estos seres que ni humanos se les puede llamar, porque si no le tienen consideración ni a sus propios hijos, imagínate... ¡de qué clase de engendros estamos hablando!, seres sin sentimientos y sin nada de nada.

La pareja de Leonard, Olenka Cuba señaló al programa ‘Amor y fuego’ que tú solo te dedicas hablar mal de la gente…

No existe en mi vida. Hay que trabajar para tener la mente ocupada, eso (trabajo) es más productivo que andarse metiendo donde no te llaman. Lo que menos me interesa es hablar de gente tóxica porque estoy concentrada en los cumpleaños de mis tres hijos.

¿Crees que está dirigida por Leonard para decir esas cosas?

Si está dirigía o no, no es mi rollo. Yo no soy marioneta de nadie, siempre expreso y opino lo que a mí me da la gana, más no lo que otros me dicen. (L.Gamarra)