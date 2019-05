Karla Tarazona: "El día que yo vea a Isabel Acevedo parada al lado de mi hijo, se acaban las conversaciones"

Karla Tarazona dejó en claro que hay un acercamiento con Christian Domínguez por el pequeño Valentino, pero quiere a Isabel Acevedo, 'Chabelita’ bien lejos de su hijo.

Ahora vemos que Christian comparte en redes sociales videos con tu hijo Valentino… ¿Lo ve más seguido?

Siempre he dejado en claro que jamás impedí nada a nadie.

¿No temes que Isabel se pueda acercar a tu pequeño?

El día en que yo vea a esa mujer parada al lado de mi hijo, se acaban las conversaciones. El papá es él y con él tengo que hablar, si lo va a sacar, compartir o jugar. Los demás no tienen vela en este entierro.

Entonces, ¿ya existe una relación cordial con Christian y coordinas con él las visitas de tu hijo?

Obviamente hay ciertas cosas que se coordinan directamente y así se está manejando. Tenemos un hijo en común y lo mejor es llevar la fiesta en paz, pero mi fiesta en paz es con él y no con su entorno.

JUICIO



De otro lado, Karla Tarazona contó que dentro de poco se dictará sentencia por el juicio de alimentos, que entabló a Christian Domínguez.



¿Qué procesos legales tienes pendientes con Christian?

El de alimentos y un juicio de maltrato psicológico que hizo él. Gracias a Dios ya está por salir (la sentencia del juicio de alimentos), solo espero que le dé a mi hijo lo que se merece, nada más.

¿ La pensión que da es poco?

No es que sea poco, pero los niños van creciendo y ahí hay gastos.



Se dice que Christian habría invertido dinero en un spa para Isabel…

No tengo ni idea ni me interesa, pero siempre he dicho que la mejor inversión que uno puede hacer es para sus hijos.