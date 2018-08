Karla Tarazona afirma que Leonard León no ve a sus hijos hace tres meses y hace diferencia con Christian Domínguez

Karla Tarazona comentó que es feliz sacando adelante a sus hijos, y que no piensa tener pareja. Además, reveló que Leonard León no ve a sus pequeños hace tres meses, a diferencia de Christian Domínguez, quien recoge regularmente a su niño.



“Estoy ocupada, pero feliz con mis hijos. Me da mucha pena que los hombres cambien cuando tienen pareja, porque hace tres meses que no sabemos nada del papá (Leonard) de mis dos hijos mayores, ni siquiera los llama. Las cosas no se obligan, pero todo esto los afecta, son ellos los que sufren”, comentó Karla.



¿Antes los veía?

Cuando no tenía pareja iba regularmente y me daba gusto que compartiera tiempo con ellos. Siento que juegan con sus sentimientos.



Tus hijos van a terapia...

Yo me encargo de que reciban todo tipo de cosas para crecer bien. El tema de la terapia no nos es ajeno, pues ya entendí que estoy sola.



¿Y Christian Domínguez visita a tu hijo menor?

Él sí lo hace, lo recoge y disfrutan el tiempo juntos. Nunca negaría que vean a los niños. Es más, hasta salen fuera de la casa, pero Christian sabe con quién no debe estar.



Te refieres a ‘Chabelita’...

Ella no pertenece a la vida de mi hijo, ella le faltó el respeto a mi niño.