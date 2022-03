Karla Tarazona contó que ha tenido que trabajar el doble para costear la lista de útiles de sus hijos y aprovechó para elogiar a su esposo Rafael Fernández, quien tuvo el gesto de acompañar a sus tres pequeños en su primer día de clases presenciales.

Karla, vi que tus hijos ya regresaron al colegio y muchos padres han padecido con la lista de útiles. ¿Te pasó lo mismo?

Mis hijos están felices de haber regresado al colegio y, gracias a Dios, ya tienen todas sus cosas. Hubo que trabajar el doble y me esforcé mucho estos meses (para costear los útiles escolares). A mis tres hijos les doy por igual, pero con el papá de Valentino (Christian Domínguez) todo es compartido y a mis hijos mayores no les voy a dar menos.

Vi que Rafael acompañó a tus tres hijos al colegio. ¿Tú se lo pediste o nació de él?

Para Rafael y para mí es importante estar con ellos el primer día de clases, así que el lunes nos levantamos temprano, los chicos se alistaron y salimos rumbo al colegio en familia. Desde que Rafael llegó a nuestras vidas ha participado en los momentos buenos y malos de mis hijos. Siempre está ahí para apoyarnos. Es mi esposo y gracias a Dios que me apoya en todo. Él aceptó a la gallina y sus pollitos. Es lo que más amo de él, que no se complicó la vida, sino al contrario. Rafael tiene tres hijos y con su experiencia como padre me ayuda mucho con los míos.

Se ve que tus hijos también lo quieren, pues en el cumpleaños de Rafael le cantaron a la medianoche y le dieron un efusivo abrazo...

Así es. Rafael se preocupa mucho por ellos, hacen deportes juntos y los motiva a que sean mejores. Mis hijos lo quieren mucho y respetan.

RAFAEL RECIBIÓ SORPRESA DE HIJASTROS

Rafael Fernández, novio de Karla Tarazona, celebró su cumpleaños con una sorpresa que recibió de parte de los hijos de la conductora.

“No seré su padre biológico, pero siempre tendré la responsabilidad de que ustedes sean mejores personas”, escribió el empresario.