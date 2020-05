A mal tiempo, buena cara. Karla Tarazona celebró el cumpleaños número 8 de su pequeño Alessandro. El jovencito recibió saludos de sus compañeritos y de su profesora por Zoom.

Los tiempos que se viven en el mundo por la pandemia del Coronavirus son difíciles, sin embargo, eso no impide que se celebren cumpleaños sólo que de una manera distinta. Es el caso del hijo de Karla Tarazona, Alessandro, quien cumplió 8 años. El pequeño se alistó para celebrar su fiesta por Zoom. En un emotivo video se observa como recibe los saludos de sus compañeros de salón y de su profesora.

El pequeño se siente muy emocionado y le pide a todos los participantes de su videollamada que se queden en su casa. Karla Tarazona compartió el video en redes sociales junto a una tierna dedicatoria para su “choclito”, como llamada de cariño a Alessandro.

“Choclito de mi vida hoy cumples 8 años.Sé que esperas con muchas ansias tu cumpleaños, te has ido a dormir temprano y me dijiste: mañana es mi cumpleaños y apenas me levante prepárate mami que voy a saltar en tu cama hasta el techo (sabe que no me gusta) también sabe que es su cumpleaños y por ese día se perdona todo bueno casi todo 😂Eres mi segundo bb, un ser maravilloso que ama sin medida y tiene un corazón tan puro y noble. El solo mirarte causa tanta ternura, cuando cantas eres capaz de sacarme lágrimas de alegría y emoción”, escribe Karla Tarazona en su cuenta de Instagram.

" Siempre estaré orgullosa de ti mi pequeño🧏‍♂️ lograste vencer muchos obstáculos y miedos para ser el niño que eres ahora, a tu edad enseñas tanto, no te da vergüenza pedir perdón cuando tienes que hacerlo, al mal momento le sacas una sonrisa. Me encanta cuando me preparas cartas, canciones y aunque a veces reniegue por que eres desordenado en tu cuarto y con tus tareas siempre me sorprendes y me callas con tus buenas acciones y calificaciones.Hubiese querido festejar como querías, rodeado de todas las personas que amas❤ que son muchísimas pero hoy la situación es distinta y sé que entiendes lo que está pasando al igual que tus hermanos 💙💙💙 Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que me hace muy feliz tenerlos a mi lado, que no existe día en el que no piense que hacer para hacerlos felices.Que mami siempre estará ahí para apoyarte y para corregirte.Todavía sigues siendo ese niño inocente que quiere su fiesta con payasos y globos 🥳Dios te proteja y te bendiga mi Alessandro, tus hermanitos y yo deseamos de todo corazón que seas muy feliz 🙌Dios nos de vida para seguir juntos muchos muchos años más mi tesoro.Hoy es tu día especial, hoy festejamos tu vida y lo dichosos que somos de tenerte con nosotros. Te amamos mucho Alessandro", finaliza la publicación de Karla Tarazona en Instagram.

