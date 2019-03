Karla Tarazona: "Hace un año que Leonard León no ve a sus hijos" 

Karla Tarazona no cree que Leonard León cambie de actitud hacia sus hijos, ahora que volvió a convertirse en padre de una niña.



“Hace un año que no ve a mis hijos, así que no sé si habrá cercanía de mis pequeños con su reciente hija. Lo que no nace, no crece, los niños ya tienen 9 y 6 años, y empiezan a darse cuenta de las cosas. En su momento yo les comuniqué que tendrían una hermanita, así que supongo que ahora haré lo mismo”, comentó Karla Tarazona.



En otro instante, le pidió a Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, que no opine ni mencione a sus hijos.



“Ella no tiene nada que ver con mis hijos, por último que hable de sus casos policiales”, añadió.



‘FELIZ Y EMOCIONADO’



Leonard León contó que vive uno de los mejores momentos de su vida, tras el nacimiento de su pequeña Maylén Alana, la noche del último domingo.



“Estoy muy feliz y emocionado con el nacimiento de mi hija Maylén, que llegó al mundo a las 7 de la noche del domingo y pesando casi 3 kilos. Los médicos me han dicho que está sanita y ahora tenemos que cuidarla, es nuestra princesa”. enfatizó.



Además, manifestó que ahora debe velar por Olenka y Maylén.



“Ya tenemos todo listo para recibir en casa a mi princesa y crecer como una familia junto a Olenka. Tengo que ir juntando para el anillo”, dijo.

Karla Tarazona. (Video: Trome.pe)