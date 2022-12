Karla Tarazona parece haber dejado atrás los duros momentos que vivió luego de terminar su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora, que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta porque el hermano de John Kelvin le recordó su pasado romance con el cumbiambero, usó sus redes sociales para enviar un reflexivo mensaje de superación personal.

“Los que me conocen saben muy bien que no le tengo miedo a empezar de cero, que lloro claro, que tengo mis momentos de desesperación, por supuesto, pero también cuando me pasa nada ni nadie me detiene ”, escribió la también locutora de radio en sus historias de Instagram.

Karla Tarazona anuncia tremenda sorpresa para sus hijos

Asimismo, anunció ‘nuevos comienzos’ y aseguró sus tres hijos, los dos mayores con Leonard León y el último con Christian Domínguez, son su motivación e impulso para salir adelante. “Tengo tres razones más que suficientes para no derjame vencer jamás. Todo en mi vida gira en torno a ellos, todo lo que tengo ahora es para ellos, Stephano, Ale y Vale”, indicó Karla Tarazona.

KARLA TARAZONA SORPRENDE A SUS HIJOS

Luego, la conductora anunció tremenda sorpresa para sus pequeños. “Hoy al fin nos entregan algo que esperé muchos días, ellos ni se imaginan, solo les dije alístense que tengo una SORPRESA!!!!”, dijo en sus stories de IG.

Karla Tarazona anuncia tremenda sorpresa para sus hijos

Karla Tarazona aseguró que los tiempos de Dios son perfectos y que él limpia el camino porque sabe que se merece lo mejor. “Aunque a veces no entendamos y renegamos pues el tiempo da las mejores respuestas y es cuando te das cuenta que solo tienes que agradecer por todo lo que Dios y la vida te dan, porque llegas a entender que mereces lo mejor, que llegaste para ser feliz y que nada ni nadie tiene derecho a apagar tu luz”, acotó.

Finalmente, compartió un video donde se muestra en un auto junto a sus tres hijos varones. “ Estamos camino a la sorpresa, ya les voy a contar qué es más adelante” , dijo la locutora.

Karla Tarazona anunció que sorprenderá a sus hijos con algo que le tenían que entregar hace varios días.

TE PUEDE INTERESAR

Nabito revela cuánto invirtió en tratamiento contra el síndrome de ELA: “Me costó 24 mil soles y lo pagué porque tenía”

Representante de la Federación de Box advierte a Maicelo: “Si se lesionan, podría estar frente a un delito culposo”

Nabito estalla en llanto y su hijo de 4 años lo consuela: “No llores papito”