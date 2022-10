Karla Tarazona ‘explotó' contra Rafael Fernández y lo criticó por salir nuevamente a hablar sobre la relación que tuvieron y el dinero que dio de buena voluntad a sus hijos. Según la conductora de ‘D’ Mañana’, el ‘Rey de los Huevos’ quiere show y escándalo.

“ Decías que no te gusta la televisión, pero al parecer la historia es otra . Al parecer, el que decía que no le gustaba el show, que dijo en una entrevista que se le obligaba que salga en televisión al parecer es muy distinta. Porque yo desde el día que nos separamos no emití ninguna declaración de nada”, señaló.

Asimismo, Karla Tarazona le pidió frente a cámaras que no vuelva a mencionar a sus pequeños hijos en televisión. Además, la expareja de Christian Domínguez y Leonard León explicó por qué no aceptó firmar un contrato de confidencialidad.

“Yo no me vendo por un sol, ni por 8 mil ni por 50 mil ni por un millón porque a mí nadie me va a tapar la boca. ¿Por qué querías cerrarme la boca, que firme un contrato de confidencialidad? Para que no salga a defender cuando hables, yo sí sé defenderme, yo como tú tengo muchísimas cosas guardadas , pero sabes qué, voy a dejarlo así nomás, dejaré al destino que ponga cada cosa en su lugar y te voy a pedir que no vuelvas a tocar a mis hijos nunca más porque ahí sí vas a conocer quién soy yo”, puntualizó.

KARLA ACEPTA QUE ‘HUEVERO’ LE DIO DINERO

Karla Tarazona reconoció que Rafael Fernández le ayudó a pagar el colegio de sus hijos por los tres meses que faltan para que acabe el año. La conductora aseguró que ella lo recibió de buena fe su “regalo”.

“En la conciliación él me dice que quiere pagar el colegio de mis hijos. Él me dijo que por favor quería regalar, que le permita darle a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio . Que yo de corazón pensé que él lo había hecho de buena fe, se pagó los últimos tres meses, lo pagó él. Nosotros hemos perdido comunicación, así que él lo que hizo fue transferir directamente el dinero al colegio y otro a mi cuenta diciéndome que eso servía para el colegio, ok, se lo agradecí y todo eso pasó a donde tenía que pasar. Si él lo depositó fue su voluntad, yo nunca me he quejado si él me dio o no. Ahora me doy cuenta que lo único que hizo fue manipular situación y tener que demostrar que sí cumplió a su palabra”, señaló.