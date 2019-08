Karla Tarazona: "La bailarina de Josimar es una 'Chabelita' recargada" | ENTREVISTA

Karla Tarazona afirmó que le apena mucho la situación que vive la esposa de Josimar, Gianella Ydoña, quien contó que el salsero la botó de su casa con su hijo en brazos e incluso, estaría ‘saliendo’ con la bailarina, Angye Z., que es menor de edad.

“Cuando me enteré (de la supuesta infidelidad), sentí un ‘déjà vu’, aunque lo mío ya pasó hace mucho tiempo. Pero veo en Gianella, una chica joven, inexperta, mamá primeriza, emocionalmente no debe estar bien”, afirmó al promocionar el concierto de Carlos Rivera para este 24 en el Plaza Arena Jockey.

Pero Gianella se muestra fuerte...

​Asumo que está rodeada de gente que la está apoyando, que es lo que necesita ahora. Es lamentable que la familia se destruya de esa forma, pero hay personas a las que nos toca vivir circunstancias fuertes.

¿Qué le aconsejarías?

Que se rodee de gente positiva, que le ayuden a levantarse. De amor nadie se muere, se sufre.

¿Te parece mal (el accionar) de Josimar?

Josimar es un chico que tiene talento, lo conozco desde que cantaba cumbia. Pero todas las personas tenemos un lado que no es tan bonito. Lamentablemente, si es cierto, los niños son los más perjudicados.

¿Crees que debería recapacitar?

Debería buscar una solución y tratar de reconstruir la relación, sobre todo por sus hijos.

¿Qué le dirías a la bailarina?

La ‘Chabelita’ reloaded (recargada) ja, ja, ja... La verdad, palabras para ese tipo de personas no hay. No sé cuál será su historia, pero sí me da mucha pena porque hay una mamá y un pequeño.

Incluso se dijo que Josimar obsequia televisores a sus trabajadores...

Yo también quiero un jefe así... y seguro después la vemos con un spa y un (auto) Mercedes.

La bailarina se tomó fotos en el cuarto que compartían Gianella y Josimar...

Qué te puedo decir... si ella se tomaba fotos en el cuarto, yo tengo fotos de la otra sentada en el lugar donde me hacía las uñas y peinaba.

¿Te sientes identificada?

​No, pero cuando ves cosas que te han pasado, sientes lo de la otra persona.

(D. Bautista)