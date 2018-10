Karla Tarazona se burla de Chabelita: "Quizás pueda mostrar su talento de baile en la radio" | ENTREVISTA

Karla Tarazona debutó como conductora radial en una emisora de cumbia y aseguró que podría entrevistar a Leonard León, Christian Domínguez y hasta a la ‘Chabelita’.



“Es mi primera vez en la radio y me siento un poco nerviosa, pero feliz de seguir creciendo profesionalmente. Aunque es una radio de cumbia, vamos a difundir todos los géneros y todos los artistas talentosos tienen las puertas abiertas”, indicó Karla, al debutar en radio ‘Cumbia Mix’.



Entonces, ¿recibirás con los brazos abiertos a Leonard y Christian?

Yo no decido los invitados del programa, soy profesional y no hay veto para nadie. Ahora, depende de ellos si quieren venir a la radio.



¿Y también recibirías a ‘Chabelita’?

Hasta alfombra roja le pongo para que haga su ingreso. Quizás pueda mostrar su talento de baile en la radio. (ríe)



¿Y el ‘Príncipe de Gamarra’, Alexander Blas?

No, pues, gente con talento, ja, ja, ja.



¿Es cierto que tienes un admirador secreto?

Existen algunos, pero he decidido no tener una pareja por ahora, solo tengo tiempo para mis tres hijos. Empezar algo con una persona sería injusto, porque no le daría la atención que merece.