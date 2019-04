Karla se burla de Chabelita tras ser hipnotizada: "Debieron preguntarle ¿cuándo recogerá el calzón que dejó en mi casa?"

Karla Tarazona dijo que cuando hipnotizaron a ‘ Chabelita ’ debieron preguntarle si fue verdad que dejó su ropa interior en la maletera de Christian Domínguez.



‘Chabelita’ estuvo hipnotizada y...

¿Estaba hipnotizada? Ah ya, pensé que siempre había sido así (bromea).



Dijo que terminó con Christian porque ‘apestaba’

Ja, ja, ja... no sé. Le hubieran preguntado ¿cuándo va a recoger el calzón que dejó en mi casa? o ¿si es verdad si se iba al hotel?



Entonces, ¿no crees que hayan terminado?

No me interesa.



¿Eso de que apesta es verdad?

Ella no vive con él, porque es una señorita de su casa ¿no? y él, un hombre casado todavía. (B.P.)