Karla Tarazona se burla de Isabel Acevedo disfrazándose de ella en 'Válgame' por Halloween | VIDEO | FOTOS

Karla Tarazona no suelta a Isabel Acevedo por nada del mundo y hoy aprovechó para disfrazarse y burlarse de la expareja de Christian Domínguez, quien hace unas semanas terminó su relación con el cumbiambero tras propalarse un ampay con la bailarina Pamela Franco. La conductora de 'Válgame' lució un traje de bailarina y una peluca que hace referencia a la que ella llama 'licenciada'.



Este disfraz provocó la burla de sus compañeros en el programa, quienes también lucieron como 'La Yahaira', 'La Foquita' y el mismo Christian Domínguez.



Durante todo el programa, Karla Tarazona imitó hasta los gestos de cariño que la bailarina tenía con Christian Domínguez, sobre todo cuando lo llamaba 'amoi'.

Karla Tarazona había evitado pronunciarse sobre el término de la relación de Isabel Acevedo con el padre de su hijo y se especuló que ella estaría intentando acercarse al cumbiambero, situación que fue negada tajantemente por la exmodelo.



CUADRÓ A KURT VILLAVICENCIO



Karla regresó al set de 'Válgame' luego de haber sufrido un cuadro de estrés que la mantuvo en cama. La conductora se vistió de blanco e hizo su entrada al programa, generando los elogios de sus compañeros.



¿Has escuchado todo lo que han dicho tus compañeros?, le preguntó Mónica Cabrejos en referencia a la catarsis que hicieron el último jueves con un especialista en pleno programa en vivo.



"La verdad estoy muy sorprendida con lo que he escuchado de todos. Sobre todo me sorprende más de ti Kurt, que me conoces tanto tiempo y creo que tu más que nadie sabe que en mi currículum y en mi vida, volver con un ex no está en la lista", le dijo Karla Tarazona a Kurt Villavicencio.