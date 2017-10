¡Karla Tarazona está harta de que le pregunten por Christian Domínguez!

‘El que nada debe, nada teme’, dijoKarla Tarazona sobre Christian Domínguez, quien decidió no participar en ‘El gran show’, por la presencia de Vania Bludau.

Dicen que está fingiendo con su lesión...

Esas son sus cosas. Él ve si baila o no baila, si se para de cabeza o no. Me cansa que me pregunten por él.

¿Crees que ‘Chabelita’ le haya pedido que no baile?

Como dice mi amiga Tilsa Lozano, que confíe, porque es una persona ‘adulta’.

Tendrá que pagar una penalidad...

Ese es su problema. A mí no me afecta en nada, yo no le doy la plata.

¿Te reunirías con ‘Chabelita’ en el programa de televisión que pronto estrenarás?

La verdad, no está en mis planes reunirme con ella. Sería jalado de los pelos. (J.V.)

