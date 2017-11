Karla Tarazona fue ‘ampayada’ nuevamente con el piloto Alonso Alfaro Acuña, primo de Richard Acuña, bailando muy cariñosos en una discoteca de Tarapoto.



Cuando le consultaron a Brunella Horna si sabía de las ‘salidas’ de Karla Tarazona con el primo de su pareja dijo que no, pero que él era ‘carne fresca’.



“Los Acuña nadie sabe (lo que tienen), están de moda. Marcó el chibolito, es carne fresca”, dijo la ‘wawita’.

Como se sabe, la Tarazona ha negado en más de una ocasión que tenga una relación con Alonso, sin embargo esta es la segunda vez que se les capta muy cariñosos.

KARLA TARAZONA sigue soltera y sin compromiso. Con su expareja, solo mantiene un juicio. Se mostró tranquila y confiada en el proceso que lleva contra Christian Domínguez, por alimentos, y dijo que no ve al padre de su hijo como un enemigo.



“Las únicas demandas que le he puesto al señor son por alimentos, por sus amenazas y manejar con mi hijo en las piernas. No lo he demandado por maltrato psicológico o difamación como él lo hizo conmigo. Yo me imagino que él sí me ve como su enemiga, voy a presentar al juez los audios donde me chantajea y dice que solo me va a dar para los pañales”, afirmó Karla Tarazona a su salida de la Fiscalía de Chorrillos, a la cual también fue citado el ‘Wachimán’ Christian Domínguez, pero no asistió porque, según su abogado, no fue notificado.

Christian Domínguez calla a Karla Tarazona

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.