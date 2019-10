Karla Tarazona no hace caso a críticas de Carlos Cacho: "No pinta en mi vida"

Karla Tarazona dijo que Carlos Cacho ‘no pinta en su vida’, tras enterarse de que criticó su trabajo y la de sus compañeros conductores de ‘Válgame Dios’ por emitir una nota sobre la cantante de cumbia Marisol.



Carlos dijo que ‘no atas ni desatas’ en el programa, además calificó de ‘cacacasenos, piojos y chinches’ a los conductores por hablar de Marisol...

No he visto (lo que dijo) y créeme que ahorita no tengo tiempo de responder esas cosas. Tengo asuntos más importantes en mi vida.

¿No sientes que te salpican sus palabras?

No, olvídate, ja, ja, ja. Lo tomo de

quien viene.



¿Estás tranquila con tu trabajo?

Estoy tranquila, el lunes 14 arranca el nuevo programa ‘Válgame’, en señal abierta.

Y donde hay muchos más televidentes, una ‘antena más caliente’...

Claro, qué voy a estar respondiéndole a una persona que no pinta en mi vida. Ando más preocupada por mi trabajo y en estar con mis hijos, que de alguien que no es mi amigo.



¿Tienen rencillas del pasado?

No. Hay mucha gente en la televisión que no es mi amigo o amiga. Al no ser mi amigo, lo último que me importa es su opinión.