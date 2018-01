Karla Tarazona molesta porque Christian Domínguez regaló camioneta de 20 mil soles a Isabel Acevedo

Karla Tarazona expresó su molestia al enterarse que Christian Domínguez le compró una camioneta, valorizada en 20 mil dólares, a su actual pareja Isabel Acevedo. Además, del pago por concepto de cuota inicial que el cantante habría dado por un departamento que le regalaría a la bailarina.



“Cada quien sabe lo que hace con su plata. Son pareja, ¿no?, pero siempre he considerado y pensado que, así como uno se da sus gustos y lujos, tus niños también tienen derecho a disfrutar de lo que tú disfrutas”, comentó Tarazona, que anunció ‘La feria escolar con impacto 2018’.



¿Piensas que hay que ser más padre que hombre, al igual que hay que ser más madre que mujer?

Exacto. Es la misma posición para ambos lados, como mamá dejas de hacer cosas para salvaguardarlos, pero por qué por el otro lado hace lo que le dé la gana.



Como madre de su hijo, ¿te molesta?

Eso ya queda en la conciencia de cada uno. Lo único que te puedo decir es que yo sí me puedo llenar la boca diciendo que a mis hijos les doy todo, dentro de mis posibilidades, así me quede sin un centavo.



Se especula que Christian ya está conviviendo con Isabel…

No creo. Si ella (Isabel) ha dicho que su mamá no la deja dormir fuera de su casa. (L.Gamarra)