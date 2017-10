¡Nada ni nadie los separará! Christian Domínguez e Isabel Acevedo se encuentran en el mejor momento de su relación. Al menos así lo aseguró el actor en una reciente entrevista.

Al parecer, la demanda que Isabel Acevedo le interpuso a la madre de sus hijos no le molesta para nada. Por el contrario, Christian Domínguez aseguró que está pasando por un buen momento en su vida, tanto en lo laboral como en lo sentimental.

"Todos tienen su momento. Ya pasando tanto tiempo después, seguir hablando, ya es otra cosa", aseguró Christian Domínguez sobre el interés monetario que tendría Karla Tarazona para seguir declarando sobre él.

"No me interesan los comentarios. Es gente que no me conoce o tiene que tiene hacer noticias. Nosotros estamos espectacular, estamos increíble. Todo me va bien. En el trabajo, en el amor, en la estabilidad emocional y laboral", aseguró Christian Domínguez.

"No me puedo quejar. Tengo alegría con mis padres, mi sobrina, la familia sigue creciendo, sigue ganando en lo que cada uno hacer", reveló Christian Domínguez.

Sobre Vania Bludau no quiso opinar. "Esos son temas de los que ya no puedo hablar. Tú sabes que esos temas se quedan ya en un canal", expresó Christian Domínguez sobre su participación en 'El Gran Show'.

Al parecer, Christian Domínguez quiere gritar a los cuatro vientos que él y la 'Chabelita' seguirán juntos a pesar de las críticas. Además, pareciera que quiere dejar en claro que desde que terminó con Karla Tarazona todo le va mejor. Solo el tiempo lo dirá.

