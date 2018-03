Karla Tarazona: Christian Domínguez afirma que no lucra con su hijo [VIDEOS y FOTOS]

El cantante Christian Domínguez dijo que se siente ‘dolido’, pues entre los dimes y diretes que tiene con Karla Tarazona, su hijo Valentino ha sido mencionado.



Karla dijo que iba a demostrar que sí te invitó al bautizo de tu hijo...

Muchachos, ¿ustedes creen esas cosas?



¿Cómo te sientes al no haber asistido?

No quiero hacer comentarios, porque es como lucrar con la vida de mi hijo. Yo no hago eso.



¿Ves a tu hijo?

Sí lo he visto.

¿Qué medidas tomarás?

Seguiré trabajando muchísimo por mis hijos.



¿Crees que te siguen utilizando para marketearse?

Ustedes saquen sus conclusiones, chicos. Yo solo cumplo y me quedo callado.



¿Esto altera tu tranquilidad?

Obvio. Hablar es incómodo, porque es la parte familiar.



¿Tomarás acciones legales?

Repito: no quiero hablar de mi bebé. No haré ningún comentario sobre él, porque sería lucrar con su vida.

¿Te duele que pongan a tu hijo en medio?

Sí, me duele muchísimo. A él no deberían mencionarlo. Todo debe ser a título personal.



¿Qué planes para Semana Santa?

La pasaré con mi familia, con Isabel, con mi hija. No vamos a viajar, nos quedaremos aquí.



Ayer el ‘Wachimán’ y Karla Tarazona tuvieron un careo en el Juzgado de Paz Letrado de Chorrillos para determinar el monto de la pensión de su hijo.