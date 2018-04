Karla Tarazona presentó pruebas contra Christian Domínguez [VIDEO]

Karla Tarazona asistió ayer al Primer Juzgado Penal de Lima, donde habría mostrado pruebas de la supuesta infidelidad de Christian Domínguez.

“Ella (Karla) ha contado toda su verdad y ha mostrado las pruebas que tiene. El jurado le preguntó si había injuriado a Christian y ella negó los cargos. Dijo que nunca lo difamó y, si habló, fue porque lo veían con la bailarina”, expresó el abogado de Karla Tarazona, Daniel Leyva.

¿Karla mostró imágenes o conversaciones de la supuesta infidelidad?

Se mostró un USB, donde están las imágenes de situaciones, en las que se ve a Christian con su bailarina (Isabel Acevedo), de su viaje a Chile y de otras cosas. Todo eso está a favor de Karla.

Asimismo, Christian Domínguez solicitó al Primer Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, que Karla Tarazona no se pronuncie ante los medios de prensa sobre su proceso legal.

Por otro lado, el cantante Christian Domínguez dijo que se siente ‘dolido’, pues entre los dimes y diretes que tiene con Karla Tarazona, su hijo Valentino ha sido mencionado.



Karla dijo que iba a demostrar que sí te invitó al bautizo de tu hijo...

Muchachos, ¿ustedes creen esas cosas?

¿Cómo te sientes al no haber asistido?

No quiero hacer comentarios, porque es como lucrar con la vida de mi hijo. Yo no hago eso.

