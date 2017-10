Karla Tarazona y Christian Domínguez se verán las caras ¡HOY!

Karla Tarazona contó que hoy tendrá un careo con Christian Domínguez, por la demanda que hizo por pensión de alimentos.



¿Asistirás al careo con Christian?

Sí, tenemos un careo por el tema de alimentos.



¿Él todavía no ha regularizado?

Siempre expliqué que el tema de alimentos no era porque no cumpliera, sino debido a que hay un atraso en algunas fechas. Lo único que deseo es que un juez me diga lo que corresponde y las fechas.



¿Quieres que esté estipulado el monto en un papel?

Considero que una persona que no tenga nada que ver con él o conmigo, decida.



Entonces, ¿habrá una conciliación?

Sí.



(J.V.)



