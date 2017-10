Karla Tarazona y Christian Domínguez se verán las caras este viernes [VIDEO]

Karla Tarazona acudió a la Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos para dar su declaración por la demanda que le interpuso Christian Domínguez por exposición al peligro de su menor hijo.

Al terminar la diligencia, Tarazona se retiró sin dar mayores declaraciones.



“Mi hijo está involucrado en esto y prefiero no emitir más comentarios... todo tiene que seguir un proceso”, manifestó la Karla Tarazona.



¿Podrían quitarle a Christian la patria potestad?

Eso lo verá el fiscal, pero no voy a decir nada porque hay un menor involucrado.



Por su parte, su abogado David Leiva, comentó que el viernes, a las 2 de la tarde, han sido citadas ambas partes, Christian y Karla, para la visualización del video donde se ve al ‘Wachimán’ manejando su auto, con su hijo sentado en las piernas y sin cinturón de seguridad.



“La Fiscalía ha tomado la investigación y está viendo los pormenores. El viernes se verá el video y ha pedido testigos, fecha y lugar donde ocurrieron los hechos. La testigo es la señorita Cecilia, la nana, que estuvo sentada en la parte de atrás (del auto), quien también fue citada para el viernes”, comentó Karla Tarazona.



De otro lado, el abogado de Christian Domínguez afirmó que su patrocinado no ha cometido un delito.



“Si (en la denuncia) se indica que existe la exposición de una persona al peligro, tiene que consumarse el hecho. No decir presumo que el niño pudo sufrir un accidente”, señaló. (M.Casas)



Karla Tarazona operación