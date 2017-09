¡Se fue de avance! El cirujano David Ruiz Vela fue consultado sobre los supuestos arreglitos que Karla Tarazona se habría hecho en el rostro. El doctor no midió su opinión al respecto y hasta especuló cómo se habría caído la ex de Christian Domínguez.

"Debe haberse caído fuerte pero eso habrá sido cuando estaba con los ojos hinchados, entonces no ha visto bien y se ha tropezado y se ha caído. Pero eso no le hincha la cara", dijo el doctor Ruiz Vela.

Incluso, el doctor manifestó que la herida en el labio que tuvo Karla Tarazona no podía hinchar ambos lados de la cara, sino solo uno porque el impacto solo fue hacia el lado derecho. "Nadie se golpea acá (izquierda), y se hincha acá (derecha)"

Para el cirujano, la cara de Karla Tarazona está rellena con exceso de botox. "Está rellenada. Si bien es cierto que pareciera que está más joven en una foto que en otra, después de unos años la piel se le va a colgar", declaró el cirujano David Ruiz Vela.

Cirujano habla de Karla Tarazona

Estas declaraciones encolerizaron a Karla Tarazona. La expareja de Christian Domínguez explotó en contra del cirujano y lamentó que se ponga a afirmar cosas que no son ciertas. Incluso, señaló que el que parece que tiene bótox en el cerebro es él.

"No van a sentar a una persona que se hace llamar doctor a asegurar cosas que él ni siquiera sabe. Cómo va a decir: 'seguro se cayó porque como tenía tanto botox, no se dio cuenta de dónde caminaba'. ¿Eso es un doctor?", declaró muy molesta Karla Tarazona

Eso no fue todo. La ex de Christian Domínguez manifestó que ella sí tuvo un accidente y le molesta que un cirujano salga a afirmar que sí se puso bótox. Por ese motivo, Karla Tarazona dijo que pusiera más cuidado a sus observaciones si es que es un verdadero médico.

"Me da risa que sienten a una persona, un seudo cirujano o como quiera llamarse y se ponga a hacer afirmaciones como que yo tengo la cara llena de bótox. Yo tuve un accidente. Y si eres tan doctor como tú dices, te vas a dar cuenta que yo en la cara no tengo operaciones. Eres tan bruto que no te das cuenta de las cosas". declaró Karla Tarazona.

Karla Tarazona responde a cirujano

