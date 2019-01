Karla Tarazona coincidió con Christian Domínguez e Isabel Acevedo en discoteca: "Trataban de llamar la atención"

Karla Tarazona coincidió con Christian Domínguez y ‘Chabelita’ en una discoteca barranquina el último miércoles.



¿Cómo fue ese encuentro?

La verdad, ni cuenta me di de que estaban ahí, la discoteca es tan grande. Me enteré por ‘Puchungo’, que se acercó a saludarme al box donde estaba con mi familia y me dijo: ‘Ya sé por qué no ibas para allá, porque estaban ellos’.



¿No llegaron a cruzarse? ¿Te fuiste del local?

Ni los vi, lo juro por mis hijos, pero mis amigas me contaron que trataban de llamar la atención... ¿Y por qué iba a retirarme? Yo no hice nada malo en el pasado, pero ellos sí sabían que estaba ahí, porque Daniela Darcourt me mandó saludos.



¿Ya volteaste la página?

No suman en mi vida. Estoy dedicada a mis hijos, soy madre y padre para ellos y trabajo duro en Radio Cumbia Mix 91.9 FM.