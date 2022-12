¡LO TIENE CLARO! En una entrevista con Magaly Medina, Karla Tarazona se mostró muy sonriente y con buen ánimo, y al ser consultada sobre si “le va mejor” sin Rafael Fernández, la conductora de TV aseguró que ahora que se separó su dinero se ha incrementado.

“Puedes creer que sí (me va mejor) después que me separé, mis ahorros duplicaron y estamos muy bien”, dijo entre risas.

Además, la presentadora de D’ Mañana reveló que se quedó por San Borja, cerca del Pentagonito, luego de dejar la lujosa mansión que comparía con el empresario en el distrio de La Molina.

“Yo, dejar de trabajar no puedo, tengo 3 hijos, felizmente no dejé de trabajar (cuando estaba casada). Me quedé viviendo por el Pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco” , comentó.

¿Qué pasó con Karla Tarazona y Rafael Fernández?

El 26 de agosto de este año, Karla Tarazona y Rafael Fernández emitieron un comunicado para anunciar el fin de su matrimonio tras casi dos años.

Pese a que un inicio no se reveló qué pasó con la pareja, el ‘Rey de los Huevos’ brindó entrevista a programas de TV y reveló que fue él quien le decidió separarse de Karla porque el amor se había acabado.

