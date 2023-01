¿DECEPCIONAN? El programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión mantuvo a la expectativa la aparición de su nuevo conductor y este martes se reveló por fin de quién se trata. El magazine matutino presentó a ‘Huevín’, en referencia a Rafael Fernández, sin embargo, Karla Tarazona terminó indignadísima y se retiró del set.

“ Yo no sé si Karlita estará feliz, mucho se habló, se especuló, pero me parece que a Karla no le va a gustar nadita esta sorpresota. Paren todo porque llegó el momento de presentar a nuestro cuarto conductor ‘Huevín’. Bienvenido, nos alegrarás todas las mañanas”, dijo Melissa Paredes previo a presentar al nuevo partner en la conducción.

Ante esto, Karla Tarazona no pudo ocultar su molestia y calificó de circo que utilicen la imagen del ‘Rey de los Huevos’ para la conducción.

“ Me parece una falta de respeto lo que están haciendo porque no han traído un gato, un brasilero, porque siempre tengo que ser la piñata de todos. Esto ya me parece demasiado ya, no me voy a prestar para este circo porque a mí nadie me dijo nada”, agregó.

KARLA TARAZONA “SUFRIÓ” POR RAFAEL FERNÁNDEZ

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación en agosto del 2022, por ese entonces el empresario reveló que Maricarmen, persona que trabaja cuidado a los hijos de la conductora, no “respetaba su privacidad” de pareja. Tras algunos meses, la nana por fin rompió su silencio.

Según Maricarmen, Karla Tarazona sufrió mucho en la relación que mantuvo con el ‘Rey de los huevos’, ya que lloró y suplicó en más de una ocasión.

“Cuando las personas están fuera de una relación ven las cosas más claras y es entendible que, en ciertos momentos, Karla que compartía una relación no veía las cosas que otras personas cercanas veíamos. Mucho (la vi sufrir), la vi llorar, suplicar, rogar, momentos muy complicados . Si quieres a una persona como la quiero yo a ella y a mis sobrinos, entonces cómo me pides que yo me mantenga al margen ”, manifestó.