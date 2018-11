Karla Tarazona sobre comparaciones con Leonard León y Christian Domínguez: "No deseo que me vinculen con esos dos"

Karla Tarazona debutó como cantante con el tema ‘Te quiero tanto, tanto’, al lado del rapero Chris Milligan, y el videoclip ya tiene más de 3 mil visualizaciones.



“Chris me conoce desde los 15 años. Él hizo el video de la ‘Atorranta’ y un día me dijo que por qué no cantaba, pensé que estaba loco. Pero siguió insistiendo hasta que me mostró los arreglos a mi tono y me animé. Yo soy mandada, no tengo miedo, solo un poco de vergüencita (risas)”, dijo Karla Tarazona.



¿Preparada para las críticas?

La verdad, me da igual. Yo aclaré que no me lanzo de cantante ni haré conciertos. Siempre quise cantar, pero no soy profesional. Ya puedo morir tranquila, en mi vida hice de todo y esto me faltaba.



En las redes dicen que es bien arreglado...

Es cierto que tiene sus retoques, pero se nota que es mi voz, creo que me defiendo.



Van a decir que quieres competir con tus exparejas (Leonard y Christian).

No hay punto de comparación, no deseo que me vinculen con esos dos. Yo me hice sola y sola moriré. Además, ustedes saben quien hizo famoso a quien.



Comentabas que todo tiene un propósito...

Sí. Mi hijo Alessandro canta y está próximo a empezar clases. Lo hice porque quiero que él vea que lo que uno quiere, se puede hacer. Lo gracioso es que ellos son los más emocionados, todo el día me escuchan. Me gustaría que aprendan que con esfuerzo todo se logra, que no hay imposibles. Que sean grandes y buenos profesionales, aunque después me dejen por la novia, ja, ja, ja.