Karla Tarazona es comparada con 'Chabelita' en las redes sociales [VIDEO]

Después de ausentarse varios días de las cámaras y reflectores, Karla Tarazona reapareció en una conferencia de prensa y lució nuevo semblante, situación que llamó la atención de los cibernautas, quienes aseguraron que se operó la nariz y la compararon con Isabel Acevedo, novia de Christian Domínguez.



“Tuve un accidente en Pucallpa, por la lluvia había mucho barro, me resbalé y caí contra un árbol. El lunes me operaron, porque se me fisuraron los dientes y eso ha sido todo. No me daría vergüenza decir que me operé la nariz, pero eso no pasó. Las cirugías que tengo son en el busto y derrier”, comentó Karla Tarazona.



En las redes sociales comentan que te operaste la nariz para parecerte a ‘Chabelita’...

Olvídate. A mí no me conocen por copiona, cada una tiene su estilo, siempre he sido primera. Tengo 34 años, pero con alma de 20.



Se te ve más chibola...

Ya quisiera regresar a mis 20, pero contenta por los cambios que hice.



¿Continúas saliendo con Alonso Acuña?

No estoy saliendo con nadie. Las imágenes que se vieron (del beso) solo fueron eso y en Trujillo. No tengo ningún contacto con él.



O sea, ¿fue una noche de copas, una noche loca?

No, las cosas pasaron y fluyeron.



Christian Domínguez dijo que si el juez ordena que le pagues 40 mil soles por reparación civil, todo será para su hijo, porque no le interesa tu dinero...

Entonces, ¿para qué lo pide? Todo el mundo sabe que si tú pides indemnización es porque quieres la plata, pero no porque el Estado loexige.



¿Crees que busca victimizarse?

Obviamente que cada uno tiene su verdad y todos conocen la historia y su ‘modus operandi’. (L.Gamarra)

Karla Tarazona operación