Karla Tarazona estuvo este lunes en Magaly Tv La Firme y habló de cómo se desarrolla su vida a varios meses de terminar su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora de televisión aseguró que sigue viviendo en La Molina, porque está cerca del colegio de sus hijos, aunque ya no tiene contacto con el ‘Rey de los huevos’.

La también locutora de radio se refirió a su concilación con el popular ‘huevero’ y las esperanzas de la doctora Viso de verlos juntos nuevamente. “Por poco y me entrega la llave del telo, pero no, fuimos a cenar, hubieron muchas cosas que terminamos de conversar y con el transcurso de los días pues mejor decidí que sea una comunicación cero total y que cada uno continue con sus vidas, para ya no hacernos daño ”, comentó.

En ese sentido, reveló que Rafael Fernández nunca más la volvió a buscar y ella también evita los lugares y amistades que su exfrecuenta. “Prefiero alejarme totalmente y es como me siento bien”, acotó, al mismo tiempo que aseguró que tiene al ‘Rey de los huevos’ bloqueado de todas sus redes sociales.

MIRA: Magaly presenta programa grabado y se luce con amigos en redes

“Yo hice contacto cero totalmente y hasta ahora lo estoy cumpliento, quiero mi estabilidad emocional. Lamentablemente las cosas no terminaron de la mejor forma, yo volteo la página”, dijo Karla Tarazona, quien también reveló que sus hijos no se comunican con todavía esposo, porque aún no salen los papeles de su divorcio.

“Ellos también tienen cero contacto porque considero que primero es la estabilidad emocional... he sido tan radical que hasta las fotos que tenía como recuerdo en mi celular, las he borrado, he reseteado ”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Xoana González incentiva con peculiar forma a los obreros que construyen su departamento en Chorrillos

RBD regresa: Integrantes anunciarían gira 2023 el próximo 19 de enero ¡Atentos!

“Al fondo hay sitio”: el único requisito que tiene Irma Maury para volver a la serie