Karla Tarazona reveló que tuvo una relación con John Kelvin por dos meses, luego que el hermano del cantante, Alberto Sarmiento, le recordara que fueron pareja y ‘paraba metida en la casa de Atahualpa llevando pizza’, y ahora lo critica por la denuncia de agresión de Dalia Durán.

“No hay ningún rencor porque de nada bueno me perdí con la amistad de ustedes. En algún momento de mi vida, cuando tenía 17 o 18 años, sí tuve salidas con John Kelvin, que no pasaron de los dos meses. Y seguramente no solo comimos pizza, comimos otras cosas también porque compartíamos y salíamos en ese momento. Fue un ‘saliente’, no algo importante”, afirmó la conductora de D’Mañana.

“En los dos meses que fueron unas salidas a mis 17 años, no se conoce a una persona. Gracias a Dios me lo sacaron del camino, sino hubiera terminado como Dalia ”, agregó fastidiada Tarazona.

Además, explicó que en aquella época no era conocida en el medio, al igual que John Kelvin. “Nadie sabía quién era John Kelvin o Karla Tarazona. En mi vida solo cuentan mis exesposos, pero alguien que perteneció a mi vida yn par de meses y no fue nada importante, qué me va importar”, dijo.

Karla también dejó claro que es libre de expresar su opinión y que ella no es apañadora de nada. “El hecho de conocer a una persona y que haya cometido un delito, eso no garantiza que sea una alcahueta o tenga que hablar bien”, remarcó.

GIULIANA: KARLA NO ES MI AMIGA

En tanto, Giuliana Rengifo no tardó en responder a Karla Tarazona, quien señaló que los ‘recientes escándalos’ de la cantante le hayan ayudado a promocionar sus eventos, pero que no ha quedado bien como mujer.

“Trabajo a full desde que se levantó la pandemia, todos los fines de semana voy a provincias o tengo eventos en Lima, pero ella (Karla) no es mi fan ni mi amiga ni está enterada de las cosas que hago. Estar expuesto te da pantalla, pero yo no lo busco”, indicó Rengifo.

TE PUEDE INTERESASR

Gonzalo Núñez revela qué hacía Pizarro para no ser ampayado y Magaly se indigna: “Cómplices y alcahuetes”

Tilsa sí le dedicó canción que bailó en su boda al Loco Vargas, asegura Samu

Gabriela Herrera revela que GV la multó con 56 mil soles por ‘rajar’ de Gisela: “Me han mandado dos cartas notariales”