¡MEGA SORTEO! Karla Tarazona realizó una encuesta en sus redes sociales para decidir qué haría con la camionetaza que le regaló Rafael Fernández, su expareja. La conductora de D’ Mañana reveló los resultados, los cuales pedían que se realice un sorteo para que todos tengan la posibilidad de llevarse el vehículo.

Ante ello, la misma Karla Tarazona afirmó que se viene el sorteo de su Land Rover Discovery 2019. “Prepárense, ya sale a la venta los tickets”, expresó.

Hace unos días, la conducta de TV reveló a Magaly Medina que no usa la camioneta que le dio su expareja. Y en su momento, valoró mucho el detalle de Rafael Fernández por lo que no se fijó si era nueva o usada.

“No la he vendido, la camioneta la tengo ahí, la están usando para que lleven a mis hijos al colegio, estamos poniendo ahí si la vendemos o la sorteamos”, expresó.

Karla Tarazona no descarta casarse por cuarta vez

Pese a que se divorció en agosto, Karla Tarazona remarcó que aún cree en el amor y que si se da la oportunidad se casaría por cuarta vez.

“Pero no he dejado de creer en el amor. Si me preguntas si me casaría en algún momento, si se me da la oportunidad, también lo haría”, afirmó a Magaly TV: La Firme.

