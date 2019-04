Karla Tarazona: "Tengo la constancia policial que Leonard León nunca ha ido a ver a sus hijos" 

Karla Tarazona arremetió contra Leonard León, quien señaló que no puede ver a sus dos hijos porque la animadora no respeta el régimen de visitas.



“Jamás le he prohibido que vea a mis hijos, él nunca los ha ido a buscar y tengo la constancia policial. Que no ponga pretextos, simplemente no le da la gana de verlos”, manifestó.



Leonard señala que utilizas a tus hijos…

Me da risa. Debe comportarse bien por sus hijos, vergüenza debería sentir de ser sentenciado por pegalón y por salir en un video jaloneando a una mujer embarazada.