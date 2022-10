LO ENFRENTA. Karla Tarazona usó su programa ‘D’ Mañana’ para responder fuertemente a Rafael Fernández por aparecer en ‘Magaly TV La Firme’ y asegurar que aún le seguía dando dinero para sus hijos, pese a la separación. La conductora reveló que, efectivamente, el ‘Huevero’ sí le dio dinero pero como “regalo”.

“A mí no me gusta mentir, detesto la mentira y deslealtad, todo tipo de cosas que quieran hacer daño. Será la última vez que yo tenga que referirme a esta persona, será la última vez porque yo sí tengo palabra (...) Me deja muy sorprendida porque al parecer a mi expareja no le gusta que dependa de él económicamente o que de repente sea una persona que esté acostumbrada a salir adelante sola. A mí ni un sol ni 8 mil dólares ni un millón me van a callar la boca, detesto todo lo que está pasando ”, dijo.

Sin embargo, la expareja de Christian Domínguez reconoció que el ‘Huevero’ sí le dio dinero para pagar el colegio de sus hijos hasta diciembre y que en su momento le agradeció. En esa línea, arremetió contra él por volver a aparecer en televisión.

“En la conciliación él me dice que quiere pagar el colegio de mis hijos. Él me dijo que por favor quería regalar, que le permita darle a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio . Que yo de corazón pensé que él lo había hecho de buena fe, se pagó los últimos tres meses, lo pagó él. Nosotros hemos perdido comunicación, así que él lo que hizo fue transferir directamente el dinero al colegio y otro a mi cuenta diciéndome que eso servía para el colegio, ok, se lo agradecí y todo eso pasó a donde tenía que pasar. Si él lo depositó fue su voluntad, yo nunca me he quejado si él me dio o no. Ahora me doy cuenta que lo único que hizo fue manipular situación y tener que demostrar que sí cumplió a su palabra”, señaló.