Karla Tarazona contó que Leonard León no visitó ni llamó a su hijo por su cumpleaños 

Karla Tarazona aseguró que Leonard León no visitó ni llamó a su hijo mayor Stephano, quien el último miércoles cumplió 9 añitos.



“A mis hijos sí o sí (les hago una reunión) por su cumpleaños y este año les di a escoger (la temática). La pasamos muy bien”, afirmó la conductora de radio Cumbia Mix.



¿Y Leonard saludó a su hijo?

No, pero envió su regalito por delivery por ‘Glovo’.



¿Qué le regaló?

Un reloj.



¿No lo llamó o envió un mensaje?

Le envió una tarjetita con el regalo, que era parte de su abuela y de su papá. Qué podemos hacer, si no llama tampoco lo vamos a llamar.



¿Y tu hijo no te dice nada?

Le entregué el regalo, como es lo correcto.



Leonard estará muy ocupado...

Imagino, debe estar con tantas presentaciones.



¿Hace cuánto que no tiene comunicación con sus hijos?

Casi un año, ya vamos a hacer el aniversario.



¿Cómo quedó la conciliación?

Él, muy fresco, me llamó a conciliar por régimen de visitas, como si yo le prohibiera ver a mis hijos. El ‘Señor Lechuga’, porque su apellido es ‘Lechuga’, fuimos a tres citaciones, no llegamos a ningún acuerdo y él tomó la decisión de proceder judicialmente. A mí me parece lo mejor, porque por la vía judicial se puede pedir peritaje psicológico y psiquiátrico.



¿Ya te entabló la demanda?

Estoy esperando.