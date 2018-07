Evelyn Vela reveló que Karla Tarazona estaría en ‘saliditas’ con el padre de sus hijos, el empresario Steve Thorsen, con quien la figura de Willax TV estuvo en una conocida salsoteca barranquina el último domingo.



Evelyn, se comenta que Karla estaría en coqueteos con tu expareja Steve, han estado juntos y al lado de Melissa (Klug) en ‘Barranco Bar’…

Me mandaron la foto (donde sale Karla, Steve y Melissa). Sé que ellos (Karla y Steve) se conocen, que han salido años atrás, porque él me contó.



¿Te molesta que estén saliendo?

No, porque él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera. Yo estoy feliz hace un buen tiempo, alejada de los problemas y escándalos. Además, ando con alguien que me da mucha paz y tranquilidad.



¿Es cierto que Melissa fue quien los presentó?

Sé que ellos (Karla y Steve) se conocen mucho antes.



Pero me han contado que Steve desea retomar la relación contigo…

Sí, pero estoy en otro momento de mi vida.



ENCUENTRO CON BLAS

​

Por otro lado, se conoció que Karla Tarazona habría tenido una fuerte discusión con Alexander Blas, con quien coincidió en la misma salsoteca el fin de semana.



Trascendió que Blas se acercó a saludarla, pero ella le habría increpado muchas cosas.



“Me fui a las 6:30 a.m. de la discoteca. Ni lo vi ni me hablé con él (Blas). Yo estuve con Melissa y mis amigos. De él (Alexander) no sé nada”, dijo Tarazona.

