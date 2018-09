Karla Tarazona se corre de galanes y felicita a Miguel Rebosio por nacimiento de su hijo

Karla Tarazona contó que ha salido con varias personas, pero que los ‘chotea’ cuando nota que sus intenciones son serias.



“Salí con algunos amigos, pero cuando siento que puede crecer algo les digo: gracias, hasta aquí nomás. Yo me corro, me alejo, porque mi prioridad son mis hijos y no tengo tiempo para tener una relación”, precisó.



¿Te has puesto un plazo para retomar tu vida sentimental?

No, pero por ahora está descartado. Aunque puede aparecer la persona indicada y todo cambia, yo soy bien ‘camotuda’ y me engancho rápido. O quizás me pasa como a mi mamá, que nunca me presentó un padrastro.

Pero muchos te ‘tiran maicito’...

Sí, pero todo lo tomo con calma.



Felicitaste a Miguel Rebosio por su reciente hijo...

Claro, ya está haciendo su equipo de fútbol, todo hijo es una bendición.