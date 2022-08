Karla Tarazona se presentó EN VIVO en su programa ‘D’ Mañana’ y rompió su silencio sobre el fin de su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora de televisión aseguró que su mayor motivación son sus tres hijos, sin embargo, tuvo fuertes palabras para su aún esposo al asegurar que la ha decepcionado por salir a decir que ya no la ama.

La expareja de Leonard León se mostró en contra que el ‘Rey de los Huevos’ aparezca en los programas Magaly TV La Firme y ‘Amor y Fuego’ dando entrevistas y revelando que su amor por ella se ha ido desgastando.

“Estoy sorprendida, no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguno volverá a tocar este tema, me sorprende, me decepciona , también, claro. Siento que considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera , hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor. Se debió esperar un tiempo, sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada”, dijo.

TROME - Karla Tarazona se pronuncia EN VIVO Parte 2 (Video: Panamericana TV)

“ Jamás voy a negar que Rafael fue una persona muy buena, pero pienso yo que hacer esas declaraciones, lastimar, echar más leña al fuego . Este fin de semana para mí ha sido muy doloroso, de mucha confusión y pensando qué va a pasar por mis niños. Ver que él estaba sentado es una falta de respeto porque una parte siempre queda más afectada”, agregó.

KARLA TARAZONA YA NO VOLVERÁ CON RAFAEL

En otro momento de su pronunciamiento, Karla Tarazona aseguró que ya no volverá con su aún esposo Rafael Fernández, a quien le pidió que se respete los acuerdos de guardar silencio por sus pequeños hijos.

“ Aunque ames a esa persona, debes aprender a soltarlo y dejarlo ir y sobre todo desearle lo mejor, si no fue feliz a tu lado, pues ojalá que encuentre su felicidad en algún momento de la vida. Lo que tengo que decir es que definitivamente hoy agradezco a Rafael todo lo que hemos vivido, me quedo con todos los buenos momentos, pero hoy y para siempre nuestros caminos son diferentes ”, puntualizó.

