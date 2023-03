En la reciente emisión de “Préndete”, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio resaltaron el accionar de la cantante Marisol, quien llevó ayuda a los damnificados de Íllimo, localidad de Lambayeque.

“Ves, lo que hace Marisol, cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón, en este caso ella está instando a todos sus compañeros artistas, eso es lo que debería haber”, resaltó en un primer momento el popular ‘Metiche’.

“Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias. No, eso no es ayudar, no es empático, eso es hacer un show ”, puntualizó por su parte Karla Tarazona.

Las declaraciones de Karla Tarazona llaman la atención debido a que este miércoles 15 de marzo, Ethel Pozo y Brunella Horna llegaron hasta el asentamiento humano “Las Brisas”, ubicado en Comas, llevando ayuda a los damnificados por el desborde del río Chillón.

Las conductoras de ‘América Hoy’ aparecieron junto a las familias y se mostraron bastante conmovidas por la difícil situación que viven las personas en dicho lugar.

ETHEL ROMPE EN LLANTO CON FAMILIAS DAMNIFICADAS

NO EVITÓ LAS LÁGRIMAS. Ethel Pozo y Brunella Horna llegaron hasta el distrito de Comas, exactamente al malecón del río Chillón donde varias viviendas han quedado afectadas por el paso del huaico. La hija de Gisela Valcárcel no dudó en soltar sus lágrimas y quebrarse ante la situación vulnerable que viven los peruanos.

“ No podíamos quedarnos en el set de manos cruzadas, viendo que no habían tomado desayuno, que estaban siendo desalojados ”, inició diciendo Ethel. Sin embargo, Janet Barboza le pidió su opinión al ver el panorama.

“Quiero saber cuáles son tus apreciaciones de lo que has encontrado en este momento en la ribera del río Chillón”, dijo la popular ‘rulitos’. Ante esto, Ethel se quebró.

“(Llanto) Ay, a ver Janet, sabes lo emocional que soy, esa pregunta voy a guardármela, quiero que la escuchen a ellas, hay mucha necesidad, la tristeza, la pena , está acá en el lugar ”, acotó.

