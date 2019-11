Un nuevo enfrentamiento entre dos conductoras de Válgame, pero esta vez por Christian Domínguez. En la edición del lunes 18 de noviembre, se difundió una entrevista al cumbiambero en donde revelaba sus deseos de ser padre por tercera vez.

El cantante aceptó que tiene muchas ganas de un nuevo hijo, pese a que solo lleva semanas saliendo con Pamela Franco. El líder de 'Gran Orquesta Internacional' indicó que sería feliz si tuviera un 'retoño' más.

El panel del programa de espectáculos empezó el debate con estas confesiones y Kathy Sheen mostró su rechazo, dejando en claro que Domínguez -en su opinión- no sabía ni siquiera cómo mantener una relación.

"¿Cómo Christian tan suelto de huesos va a decir: 'sí, quisiera otro bebé' si ni siquiera puede mantener una relación y quiere tener un tercer hijo" Por favor", expresó.

Válgame en vivo

Al escucharla, la nueva defensora del artista, Karla Tarazona, minimizó su opinión y soltó un cuestionable comentario en contra de su compañera.

"Cuando uno comienza una relación, Kathy Sheen... Bueno, tú qué vas a saber de eso si ni hijo tienes, pero cuando uno empieza una relación tienes todo el derecho de creer que la persona te acompaña puede formar una familia contigo", declaró.

Esto causó sorpresa entre sus compañeros, quienes mostraron su desacuerdo con esa frase, pues deja entrever que solo las personas que experimentan determinadas experiencias en la vida tienen la autoridad de hablar sobre el mismo.

Kathy Sheen no se quedó callada y le respondió diciendo que si ella no tiene hijos es por su elección. "Yo no tengo hijos porque se me da la gana, porque no quiero. Estoy solteria sin apuro sin que nadie me marque ni estar peleando", finalizó.