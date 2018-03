Karla Tarazona: "Solo cuido a mis hijos" [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona asistió a la Subprefectura de Chorrillos para sostener un careo con la señora Lucila Veramatos, madre de Olenka Cuba, novia de Leonard León, luego que solicitó garantías para ella y sus hijos.



“Yo cumplo con los papeles que tengo que hacer, nada más. Ahora tengo que esperar 25 días para que me den una respuesta. No sé si a la señora la van a citar otra vez”, dijo Karla Tarazona.



¿Sientes temor por lo que pueda pasar?

Obviamente, una como mamá siempre se preocupa por sus hijos, pero eso lo verá mi abogado. Para mí, este es un tema muy delicado.



Leonard respalda a Olenka.

No me interesa si la respalda, acá se trata de tres criaturas y yo solo cuido a mis hijos, no me interesa lo que haga de su vida privada.



Pero él argumenta que solo buscas perjudicarlo

No lo veo así, considero que mi reacción es la que tomaría cualquier mamá. (B. P)



