Karla Tarazona cumplió 36 años ¿Un galán ronda su vida? | ENTREVISTA

Karla Tarazona cumplió ayer 36 años y aseguró que su mejor regalo es tener trabajo y salud, porque así le podrá dar ‘todo lo mejor a sus tres hijos’, a quienes considera sus ‘príncipes’.

“Mi deseo de cumpleaños es tener trabajo y salud, porque mientras tenga ambas cosas, podré dar todo lo mejor a mis hijos, pues se lo merecen. No quiero ningún hombre en mi vida, porque ya tengo tres príncipes a mi alrededor, así que no me hace falta nada”, manifestó Karla Tarazona.

“Estoy contenta por la aceptación del público y por los buenos comentarios que estoy teniendo en la radio”, añadió Karla Tarazona.

Pero se especula que estás saliendo con un apuesto galán...

Soltera, pero nunca sola, ja, ja. Nada que ver, eso es mentira. Yo ni salgo a reuniones o de fiesta, no estoy conociendo a nadie, me siento feliz y comprometida con mis tres hijos. Tener un hombre en vida sería muy complicado porque no tendría toda mi atención y las cosas a medias nunca funcionan.

Celebraste tu cumpleaños con Melissa Klug, ¿cómo la ves tras su separación de Ítalo Valcárcel?

Me invitó a almorzar por mi cumpleaños y hemos conversado un montón. Está tranquila y con muchos proyectos. Es obvio que no está feliz, porque un rompimiento de una relación de tres años es complicado, pero está enfocada en sus cosas empresariales, ya lo superará.

Ahora son la dupla de ‘solteras codiciadas’...

No tenemos tiempo para llorar por amor. Ella, al igual que yo, ha puesto el amor en un segundo plano. Nuestra única prioridad son nuestros hijos, somos unas ‘mamás guerreras’.