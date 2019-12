Karla Tarazona arremetió contra Leonard León, luego que el cantante la calificó de ‘sinvergüenza’ y aseguró que ‘factura’ con sus dos hijos.

“Al decirme sinvergüenza y utilizar esos adjetivos, es un maltrato psicológico público. Su personalidad de agresor siempre sale a flote y sinvergüenza no soy, porque trabajo duro y no les doy lo que me sobra a mis hijos, sino lo que merecen. A él sí le podría decir sinvergüenza, irresponsable, desconsiderado y mal padre, porque espera que un juez le diga qué hacer con sus hijos sabiendo que nadie le prohíbe nada”, sostuvo Tarazona.

Asegura que te gusta facturar con tu vida privada y te sugirió que trabajes, pero sin meter a sus hijos...

Yo trabajo y justamente porque soy su madre y soy su único soporte emocional, es que reclamo por sus derechos.

Dijo que sí cumple con la pensión de tus hijos...

Mis pequeños no merecen retrasos en la pensión, cuando declaré (a Trome) que estuvo atrasado, al día siguiente se puso al día.

Él señala que le gustaría ver a tus hijos, pero sin tener una espía al lado...

La que va con mis hijos no es una espía, sino una persona capacitada que los cuida psicológicamente y vela por su integridad. (L. Gamarra)