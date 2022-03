Karla Tarazona se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre la entrevista que brindó Isabel Acevedo sobre el romance que vivió con Christian Domínguez. Según la conductora, la bailarina le pareció honesta en sus disculpas y arremetió contra Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

En unas recientes declaraciones, Ethel Pozo confesó que fue testigo de lo que sucedía entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo cuando el cumbiambero tenía una relación formal con Karla Tarazona. Al respecto, la actual pareja de Rafael Fernández le contestó.

“¿Sabes qué me sorprende y hasta me parece una burla? Un titular que leí ayer donde decía que Ethel dice que ella, su mamá y su familia sabían de esto, pero qué bien les dieron la bienvenida en la siguiente temporada y los recibieron con puertas abiertas como si fueran una pareja ejemplo”, dijo.

Además, Karla Tarazona dejó entrever que a su percepción sentía que Gisela y Ethel Pozo se burlaban de ella cuando decidieron invitar a su programa a Christian y a la ‘Chabelita’.

“En esa época sí fue muy duro porque en vez de recibir apoyo, no eran ellos responsables de las acciones de cada uno. Al contrario, parecía que me refregaban en la cara la situación, para mí fueron partícipes todas las personas. Ahora, después de años que ambos admiten la situación, ahora es ‘todos sabíamos’, pero no dijeron nada”, remarcó.

Rodrigo González cuestionó duramente a Ethel y Gisela

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, enfureció contra Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo por conocer la supuesta infidelidad y quedarse callada.

“La Farisela sigue montándose toda esa puesta en escena, contrata al objeto del delito para tenerlo ante cualquier cosa, invita a la Chabelita, genera esas situaciones, no le dicen presentador... Todo se gira a cuál es la nueva pendejada de Christian Domínguez, con todas sus letras. Luego se lavan las manos y se olvidan que hay archivo, luego sale a hacerse la solidaria, a que está contigo como mujer”, comentó.