Karla Tarazona decidió sacar cara por su expareja Christian Domínguez, luego que Rafael Fernández arremetiera con todo contra el cumbiambero revelando que solo da”un poquito” para su hijo. La conductora de ‘D’ Mañana’ se pronunció en Trome para asegurar que el cantante sí es un buen padre.

“ Leonard le pasa cero a Karla. Sus hijos viven prácticamente de Karla y está ahí el pata, sin hacer nada. El otro pasa poquito . Entonces, si yo hago algo grande, todo el mundo cree que miento. Ese es el problema, nadie está acostumbrado a que alquien cumpla”, fueron las palabras del ‘Huevero’ sobre los padres de los hijos de Karla.

Al ser consultada por esta opinión de Rafael sobre Christian, Karla Tarazona no tuvo problemas en ‘silenciarlo’.

“ Christian siempre ha cumplido, a pesar que pasamos por la pandemia, cumple hasta el día de hoy y jamás se ha olvidado de su hijo . De la otra persona (Leonard León), no hablo”, acotó.

RAFAEL ARREMETE CONTRA CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Rafael Fernández se despachó con todo contra Christian Domínguez luego que, hace unos meses, el cumbiambero saliera a decir que siempre veló por los hijos de Karla Tarazona con Leonard León y que inclusive los niños lo llamaban ‘papá’ por su estrecha relación.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, dijo el popular Rey de los Huevos en declaraciones para Amor y Fuego.

