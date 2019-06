Karla Tarazona sobre denuncia de hermana de Leonard León por violencia familiar: "La verdad siempre sale a la luz"

Por: Sandro Chambergo



El cumbiamberoLeonard León negó haber golpeado e insultado en estado de ebriedad a su hermana Vanessa, tras la denuncia que le hizo el último jueves en la comisaría de Chiclayo, y por la cual, permaneció varias horas detenido.



“Tuvimos una discusión acalorada, pero jamás la agredí físicamente. El día miércoles estuve en casa celebrando mi cumpleaños y ella llegó, le faltó el respeto a mi tío y le llamé la atención. Las veces que viene a la casa de mi madre, la grita y perturba su estado de salud, pues es una mujer enferma”, comentó el cantante, quien añadió que su hermana ha llegado a golpear a su mamá.



Respecto a las marcas que tiene su hermana en el cuerpo y por lo cual ha hecho la denuncia, dijo que se autoflageló.



“Ella se golpeó para echarme la culpa y perjudicarme. Supongo que tiene problemas psicológicos graves, lo que hace no es normal”, añadió.



Finalmente, comentó que está tranquilo porque solo busca la paz de su madre.



‘LA VERDAD SALE A LA LUZ’

Karla Tarazona dijo que Leonard León no es un buen ejemplo para nadie, y que ‘la verdad siempre sale a la luz’.



“El tiempo siempre te da la mejor respuesta, un día me dijeron loca. Yo lo he denunciado, tiene antecedentes y fue sentenciado y, ahora sale lo de su hermana. No es un ejemplo para nadie, menos para sus hijos”, señaló.



‘ROMPIÓ TODO’



En el programa ‘Válgame Dios’, Rodrigo González recordó que durante la ‘luna de miel’ de Karla Tarazona con Leonard León en el hotel de su familia, en Tarapoto, el cantante agredió a su esposa y rompió todo lo que había en la habitación donde se hospedaban.